Общество

Около 200 молодых медиков трудоустроились в Псковской области в 2024 году

Всего в 2024 году в государственную систему здравоохранения Псковской области трудоустроились около 200 молодых медицинских специалистов. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в своем Telegram-канале.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

В частности, в конце года в Островскую межрайонную больницу пришёл работать новый врач-терапевт. Мария Перевозчикова закончила Пермский государственный медицинский университет по специальности «лечебное дело» в 2022 году.

«Марина Александровна имеет опыт работы участковым терапевтом, получив ценный практический опыт и навыки, необходимые для эффективного оказания медицинской помощи. На выбор профессии значительное влияние оказал пример ее мамы, детского врача-стоматолога, что вдохновило ее продолжить династию врачей в своей семье», - отметила Марина Гаращенко.