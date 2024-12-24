Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Готовим сами как в ресторане
Новый год в «Гельдте»
Обследования без очередей и хамства
«Легкая кухня»
Работа на «Горводоканале»
Господин Рейтингомер
Воспитатели будущего
Что привезти из Пскова?
Типичный пскович ИНФОГРАФИКА
«Истфакт» Ленин в Пскове
2024 год Политические итоги
100 самых Влиятельных псковичей
Отпечаталось В сердце
Профсоюз Первый помощник
Платное лечение
Игорь Иванов Профсоюзы уважают
 
 
 
ещё Общество 24.12.2024 14:300 Слабый мороз ожидает псковичей в новогоднюю ночь 28.12.2024 11:530 Парк «Волшебная гора» в Пскове приглашает на новогоднюю дискотеку 28.12.2024 11:260 Умерла сыгравшая Джульету актриса Оливия Хасси 28.12.2024 11:150 Около 200 молодых медиков трудоустроились в Псковской области в 2024 году 28.12.2024 11:010 На территории 15 муниципалитетов Псковской области введен запрет выхода на лёд 28.12.2024 10:520 Фотофакт: Остров украсили к Новому году
 
 
 
Самое популярное 24.12.2024 10:080 Интерактив: Родители студентов кооперативного техникума возмущены самоуправством ТОСа 27.12.2024 10:193 Студентка ПсковГУ из Индии скончалась, предположительно, от туберкулеза 24.12.2024 11:021 Назначен новый заместитель начальника УМВД России по Псковской области 27.12.2024 11:327 Третий памятник княгине Ольге появится в Пскове 25.12.2024 14:332 Главного бухгалтера псковского УФССП обвиняют в совершении 12 преступлений
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

На территории 15 муниципалитетов Псковской области введен запрет выхода на лёд

28.12.2024 11:01|ПсковКомментариев: 0

На территории 15 муниципальных образований Псковской области введен запрет выхода на лёд. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону. 

Кадры, снятые спасателями областной службы спасения при мониторинге ледовой обстановки на Чудском и Псковском озёрах на текущей неделе

«На текущий момент ледовое покрытие на водоемах неоднородное и хрупкое, присутствует множество промоин и участков с открытой водой», - заключили специалисты. 

В МЧС напомнили, что безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров в пресной воде. Лед непрочен в устьях рек и притоках, местах быстрого течения, стоковых вод, вблизи деревьев, кустов и камыша. Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность образовавшегося льда снижается на 25%.

«Будьте осторожны и благоразумны, не подвергайте себя напрасному риску. Ваша безопасность - ваша ответственность!» - заключили в МЧС. 

Теги: #МЧС
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы инициативу о запрете использования пиротехники в период новогодних праздников?
В опросе приняло участие 263 человека
28.12.2024, 11:530 Парк «Волшебная гора» в Пскове приглашает на новогоднюю дискотеку 28.12.2024, 11:420 Путин подписал закон об ужесточении ответственности за вооруженный мятеж 28.12.2024, 11:330 Тотальное подорожание 28.12.2024, 11:260 Умерла сыгравшая Джульету актриса Оливия Хасси
28.12.2024, 11:151 Около 200 молодых медиков трудоустроились в Псковской области в 2024 году 28.12.2024, 11:050 Синод запретил священникам работать в шоу-бизнесе 28.12.2024, 11:010 На территории 15 муниципалитетов Псковской области введен запрет выхода на лёд 28.12.2024, 10:520 Фотофакт: Остров украсили к Новому году
28.12.2024, 10:420 Результаты развития Великих Лук в 2024 году можно назвать достойными — Николай Козловский 28.12.2024, 10:360 Новогодние программы для посетителей подготовил Псковский музей-заповедник 28.12.2024, 10:241 Митрополит Матфей осмотрел ход строительных работ в новой гимназии на Завеличье 28.12.2024, 10:100 Автомобиль «Ока» горел на улице Инженерной в Пскове
28.12.2024, 10:090 Ольга Тимофеева: Развитие туризма стоит на первом месте для экономики Псковской области 28.12.2024, 09:420 Работа лаборатории псковского «Горводоканала». ФОТОРЕПОТРАЖ 28.12.2024, 09:350 «Титан-Полимер» отмечает двухлетие работы завода 28.12.2024, 09:300 Шеф-редактор «ЛитРес» рассказал о самых интересных книгах 2024 года
28.12.2024, 09:150 За год эксплуатации автомобили из Китая потеряли в цене почти половину 28.12.2024, 09:030 Линейные окрытия устанавливают на колокольне храма Сорока Севастийских мучеников в Печорах 28.12.2024, 09:000 На вкус и цвет – показатели разные 28.12.2024, 08:400 Ученые предложили датировать исторические события с помощью углей  
28.12.2024, 08:320 Конкурсные отборы для семей с детьми и молодежи будут проводиться ежегодно - Михаил Ведерников 28.12.2024, 08:200 Биткоин стал самым выгодным активом по итогам 2024-го года 28.12.2024, 08:000 Православные люди отмечают память святого Трифона Печенгского 28.12.2024, 07:300 Международный день кино отмечают 28 декабря
28.12.2024, 07:000 В Госдуму внесли проект о переоформлении договоров на рыболовные участки 27.12.2024, 22:001 Целесообразность введения обязательной 13-й зарплаты оценил эксперт 27.12.2024, 21:400 Полицейские поздравили юных псковичей с наступающим Новым годом 27.12.2024, 21:300 Новый кадровый центр открылся в Печорах
27.12.2024, 21:200 Великолукские студенты узнали о профилактике мошенничества 27.12.2024, 21:060 Госдума сэкономила более 1,3 миллиарда рублей в 2024 году 27.12.2024, 21:000 Акцию «В Новый год без долгов!» провели на псковском железнодорожном вокзале 27.12.2024, 20:425 Михаил Ведерников: Сельское хозяйство в регионе динамично развивается
27.12.2024, 20:400 Росгвардейский Дед Мороз специального назначения поздравил детей в Печорах 27.12.2024, 20:200 Рождественские традиции храма Александра Невского обсудят на лекции в Пскове 27.12.2024, 20:100 В Госдуму внесли законопроект против рекламы, пропагандирующей многоженство 27.12.2024, 20:000 Приставы вручили велосипед 8-летнему мальчику из Псковской области
27.12.2024, 19:510 Жителя Дновского района приговорили к лишению свободы за незаконное хранение наркотиков 27.12.2024, 19:400 II Рождественский органный фестиваль «Вифлеемская звезда» пройдет в Пскове 27.12.2024, 19:360 Автомобиль горит у торгового центра «Империал» в Пскове. ВИДЕО 27.12.2024, 19:280 340 часов обязательных работ назначили жителю Дновского района за угрозу убийством и нанесение побоев
27.12.2024, 19:200 Экскурсию по новой выставке портретов организуют в Пскове 1 января 27.12.2024, 19:080 180 часов обязательных работ назначили 62-летнему мужчине за нетрезвое вождение в Псковской области 27.12.2024, 19:000 Великолукские полицейские поздравили детей-сирот с наступающим Новым годом 27.12.2024, 18:480 Вера Емельянова положительно оценила проект «Профессионалитет» в Псковском политехническом колледже
27.12.2024, 18:470 «Обратный отсчет»: Ольга Тимофеева об итогах 2024 года в сферах культуры, спорта и молодежной политики. ВИДЕО 27.12.2024, 18:400 На заседании профильного Совета обсудили основные направления развития добровольчества Псковской области 27.12.2024, 18:390 В Псковской области создают анимационные фильмы о героях ВОВ из региона 27.12.2024, 18:371 Кулинарное порховское предприятие оштрафовали за нарушение санитарных требований
27.12.2024, 18:330 До +6 градусов прогнозируют в Псковской области 28 декабря 27.12.2024, 18:110 Митрополита Илариона отстранили от управления Будапештской епархией 27.12.2024, 18:000 Спортивная рождественская елка пройдет в псковском клубе «Супер фитнес» 27.12.2024, 17:580 Интерактив: Письмо до Путина дойдет быстрее
27.12.2024, 17:540 Голубое топливо пришло в дома жителей псковской деревни Родина 27.12.2024, 17:470 СОБЫТИЕ: Открылась постоянная экспозиция «Живопись древнего Пскова» 27.12.2024, 17:370 Установлены обстоятельства гибели мужчины в озере Полибинское в Великолукском районе 27.12.2024, 17:300 В Псковском театре драмы чествовали артистов-корифеев
27.12.2024, 17:180 «Обратный отсчет»: Итоги года в СМИ и соцсетях. ВИДЕО 27.12.2024, 17:160 Профессор Лариса Костючук в Пскове отметила 90-летие 27.12.2024, 16:470 Ограничение движения продлили на Плехановском посаде в Пскове 27.12.2024, 16:430 Как оптимизировать управление файлами на мобильном телефоне, рассказали в МегаФоне
27.12.2024, 16:131 Михаил Ведерников подвел основные итоги Года семьи в Псковской области 27.12.2024, 16:002 Фотофакт: Новая точка Rostic`s откроется в здании бывшего псковского кинотеатра «Победа» 27.12.2024, 15:450 В новом году отделение профилактики Псковской городской поликлиники будет работать ежедневно 27.12.2024, 15:121 Коту Толику из московского отряда МЧС присвоили звание прапорщика
27.12.2024, 15:110 О создании экспертной группы по развитию креативной экономики рассказала Анастасия Иванова 27.12.2024, 15:040 «Как и обещали»: газ пришел к жителям псковской деревни Голубово к Новому году 27.12.2024, 14:520 Новый рекорд планируют поставить на Днях Псковской области в Витебске 27.12.2024, 14:450 Отпечаталось в сердце: фразы, которые запомнились в 2024 году
27.12.2024, 14:370 «Пыяла» и «Ягода малинка» стали самыми популярными песнями у псковичей — аналитики 27.12.2024, 14:270 Пропавшего на берегу Ловати мужчину ищут в Великих Луках 27.12.2024, 14:140 Миллионы на кадры 27.12.2024, 14:020 Светофор отключили на перекрестке улицы Максима Горького и Рижского проспекта в Пскове
27.12.2024, 14:010 «Лешуга» может составить конкуренцию «Винограду» — Ольга Тимофеева 27.12.2024, 13:451 Фотофакт: Королева змей появилась в псковской деревне Неёлово 27.12.2024, 13:390 Крупные культурные события за год в Псковской области посетили 360 тысяч человек 27.12.2024, 13:320 Певица из Невеля стала призером конкурса «Россия, музыка, стихи - моя стихия»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru