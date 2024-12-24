Общество

На территории 15 муниципалитетов Псковской области введен запрет выхода на лёд

На территории 15 муниципальных образований Псковской области введен запрет выхода на лёд. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

Кадры, снятые спасателями областной службы спасения при мониторинге ледовой обстановки на Чудском и Псковском озёрах на текущей неделе

«На текущий момент ледовое покрытие на водоемах неоднородное и хрупкое, присутствует множество промоин и участков с открытой водой», - заключили специалисты.

В МЧС напомнили, что безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров в пресной воде. Лед непрочен в устьях рек и притоках, местах быстрого течения, стоковых вод, вблизи деревьев, кустов и камыша. Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность образовавшегося льда снижается на 25%.

«Будьте осторожны и благоразумны, не подвергайте себя напрасному риску. Ваша безопасность - ваша ответственность!» - заключили в МЧС.