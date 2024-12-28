Общество

Андрей Беляев: Пусть Новый год будет удачным и счастливым

Глава администрации Великих Лук Андрей Беляев поздравил жителей города с Новым годом и Рождеством Христовым. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

Видео: администрация Великих Лук

«Новогодние праздники всегда были особенными. Они проникнуты атмосферой доброты, душевного тепла, домашнего уюта, и, конечно, верой в то, что самые заветные желания непременно сбудутся», - отметил глава администрации.

На пороге нового 2025 года в Великих Луках подводят итоги года минувшего и строят планы на будущее. «Уходящий год был непростым, но его мы завершаем с достойными результатами. Он был наполнен важными интересными событиями. Наш город воинской славы Великие Луки продолжил курс устойчивого развития», - сказал Андрей Беляев.

Провожая уходящий год, глава администрации сказал всем великолучанам слова благодарности. «Всё, чего добился наш город, – это результат вашего трудолюбия, настойчивости и профессионализма», - подчеркнул он.

Поздравил Андрей Беляев и военнослужащих. «В преддверии Нового года особенно хочется поздравить тех великолучан, которые сегодня на передовой отстаивают суверенитет нашего государства. Мы благодарны им за мужество и ждем скорейшего возвращения домой», - обратился он к военным.

«Пусть новый год будет удачным и счастливым, запомнится новыми свершениями, исполнением задуманного и множеством ярких, позитивных моментов! Искренне желаю вам крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне и радостного новогоднего настроения! Берегите друг друга! С новым 2025 годом!» - заключил глава администрации Великих Лук.