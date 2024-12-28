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Игорь Иванов: Пусть каждый день будет наполнен новыми возможностями и успехами

31.12.2024 15:00|Псков

С наступающим Новым годом и Рождеством жителей Псковской области поздравил председатель областного совета профсоюзов Игорь Иванов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа. 

Фото: Псковский облсовпроф 

«От имени Псковского областного совета профсоюзов и от себя лично хочу поздравить вас с этим замечательным праздником. Новый год — это время подведения итогов и новых начинаний, время, когда мы можем оглянуться на пройденный путь и с оптимизмом взглянуть в будущее», - сказал председатель.

В этом году профсоюзы продолжали активно работать над укреплением социального партнерства. «Мы верим, что только совместными усилиями возможно создать комфортные условия для труда и развития, обеспечивая стабильность и процветание как для работников, так и для работодателей. Желаю вам здоровья, удачи и новых достижений в наступающем году! Пусть каждый день будет наполнен новыми возможностями и успехами!» - поздравил с наступающими праздниками Игорь Иванов.

Пресс-портрет
Иванов Игорь Олегович Председатель Псковского областного совета профсоюзов
Теги: #Новый год
Источник: Псковская Лента Новостей
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