Общество

Игорь Иванов: Пусть каждый день будет наполнен новыми возможностями и успехами

С наступающим Новым годом и Рождеством жителей Псковской области поздравил председатель областного совета профсоюзов Игорь Иванов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото: Псковский облсовпроф

«От имени Псковского областного совета профсоюзов и от себя лично хочу поздравить вас с этим замечательным праздником. Новый год — это время подведения итогов и новых начинаний, время, когда мы можем оглянуться на пройденный путь и с оптимизмом взглянуть в будущее», - сказал председатель.

В этом году профсоюзы продолжали активно работать над укреплением социального партнерства. «Мы верим, что только совместными усилиями возможно создать комфортные условия для труда и развития, обеспечивая стабильность и процветание как для работников, так и для работодателей. Желаю вам здоровья, удачи и новых достижений в наступающем году! Пусть каждый день будет наполнен новыми возможностями и успехами!» - поздравил с наступающими праздниками Игорь Иванов.