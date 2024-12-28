Общество

Об участившихся попытках совершения диверсий сообщили в региональном УМВД

В последние несколько дней в некоторых регионах зарегистрированы противоправные посягательства на транспортные средства, отделения почтовой связи, МФЦ, торговые центры, учреждения финасово-кредитной сферы, связанные с поджогами зданий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.



Фото: УМВД России по Псковской области

Граждане вводятся в заблуждение и совершают общественно опасные преступления.

Как правило, сначала преступники под различными предлогами похищают деньги, в том числе путем мошенничества, затем, якобы, для их возврата заставляют людей совершить поджог того или иного социального объекта.

Сохранять благоразумие и класть трубку при поступлении звонков о совершении каких-либо операций с деньгами призывает председатель Общественного совета при УМВД России по Псковской области Джемал Малышев.

«А тем более если вам говорят совершить какие-либо противоправные действий, чтобы, якобы, вернуть ранее похищенные деньги или помочь задержать преступников», - отметил Джемал Малышев.