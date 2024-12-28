Общество

Два псковских медика смогли приватизировать служебное жилье в 2024 году

О результатах программы по привлечению медицинских кадров в учреждения здравоохранения Псковской области сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

За счет региональных и федеральных мер поддержки при трудоустройстве врачей в медицинские организации Псковской области два медработника смогли приватизировать служебное жилье.

Также сообщается о том, что 86 врачей и 16 фельдшеров получили компенсацию за коммерческий наем жилья, а 183 человека получили региональные «подъемные» при первом трудоустройстве. В 2023 году их было 149.

«Благодаря реализуемым мерам в 2024 году впервые трудоустроены в государственные медицинские организации Псковской области 95 врачей и 128 средних медицинских работников», - подвела черту Марина Гаращенко.