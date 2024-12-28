Общество

Михаил Ведерников обсудил концепцию регионального кадрового конкурса «Герои земли Псковской»

В Псковской области разработали проект региональной кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции. Предварительную концепцию конкурса «Герои земли Псковской» рассмотрели на совещании под председательством губернатора региона. Об этом сообщили в правительстве региона.



Фото здесь и далее: сайт правительства Псковской области

Глава региона напомнил, что на федеральном уровне по поручению президента был запущен проект «Время героев», который направлен на подготовку профессиональных кадров по различным сферам и направлениям из числа участников СВО.

«Проект сразу оказался крайне востребованным. Первый его этап собрал более 40 тысяч заявок со всей страны. Глава государства поручил запустить аналогичные программы в регионах, чтобы охватить большее количество участников. Для нас это возможность закрыть кадровые потребности органов местного самоуправления, государственной власти, различных подведомственных учреждений и корпоративного сектора», — сказал Михаил Ведерников.

Программа будет реализовываться в несколько этапов как в очном, так и в дистанционном форматах. Оператором регионального конкурса выступит корпоративная академия правительства Псковской области.

«Уверен, что будущие участники программы, которые с честью прошли испытания боевыми действиями, умеют принимать решения в сложных и кризисных ситуациях, честные и преданные своей стране — смогут многое сделать для нашей области и Родины», — подчеркнул губернатор Михаил Ведерников.

В ходе совещания участники подробно обсудили основные этапы и направления программы и условия реализации на территории Псковской области.