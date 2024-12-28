Общество

Новогодние каникулы стартуют аномальным теплом в России

До +6 градусов прогнозируют в Санкт-Петербурге первые дни 2025-го года, сообщают в центре «Фобос».

Сейчас похолодание в Южной России вышло на пик, и в последующие дни жителей региона ждёт потепление. В конце периода местами пройдут небольшие осадки, а столбики термометров днём на Кавказе, в низовьях Волги и Дона дотянутся до +1…+6 градусов, в Крыму и на Кубани до +6…+11 градусов.

На Северо-Западе в конце уходящего года скажется влияние атлантических циклонов, так что здесь будут идти снегопады, на юге переходящие в дожди. Днём на севере и востоке −3…+2 градусов, в юго-западной части до +1…+6 градусов. А Новый год придёт с похолоданием до −3…−8 градусов, на юго-западе – до −3…+2 градусов.

В Санкт-Петербурге в воскресенье-понедельник под аккомпанемент дождей показания термометров войдут в рамки климата начала апреля: под утро 0…+3 градусов, после полудня до +3…+6 градусов. Затем ожидается похолодание, осадки перейдут в снежные заряды, так что ночная температура понизится до −1…−4 градусов, а в дневные часы до −2…+1 градусов.

В Москве вплоть до 30 декабря сохранится аномальное тепло — в течение суток от 0 градусов до +3 градусов. В последний день уходящего года в регион станет поступать более прохладный воздух, и в праздничную ночь столбики термометров опустятся до −4 градусов, а днём 1 января 2025 года будет только около 0 градусов. Но затем в регион прорвётся новая порция согретого Гольфстримом воздуха.

В Центральной России вплоть до 31 декабря задержится оттепельная с небольшими осадками погода. Преобладающая дневная температура до 0…+3 градусов. В праздничную ночь уже подморозит до −1…−6 градусов, а днём 1 января столбики термометров будут колебаться в диапазоне −1…+1 градусов.

На Средней Волге температурный режим ожидается довольно ровным – в дневные часы до −3…−8 градусов, сегодня-завтра – немного холоднее. И только 31 декабря возможно кратковременное потепление до −3…+2 градусов.

На Урале последние дни уходящего года пройдут при умеренно холодной погоде – днём −5…−10 градусов. Затем тёплый фронт принесёт вместе с небольшими снегопадами потепление до −2…−7 градусов.

Южная Сибирь сейчас укрыта полями фронтальной облачности, и они не дают воздуху сильно остывать. Но постепенно здесь начнёт сказываться влияние антициклона, так что тучи рассеются, в результате в праздничную ночь воздух остынет до −17…−22 градусов, а днём только −9…−14 градусов.

На юге Дальнего Востока благодаря антициклону задержится относительно малооблачная, без осадков погода. В такой ситуации по ночам воздух будет сильно остывать. Самые крепкие морозы ожидаются на берегах Амура – до −27…−32 градусов, а в полуденные часы в Приамурье −16…−21 градусов, на юге Приморья до −2…−7 градусов.