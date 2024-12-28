Общество

102 года назад был создан Советский Союз

30 декабря 1922 года был создан Союз Советских Социалистических Республик (СССР), когда I Съезд Советов СССР утвердил Декларацию об образовании Союза ССР.

Изображение от Allexxandar на Freepik

Начав с объединения четырёх республик, которые возникли после Октябрьской революции 1917 года и распада Российской империи, к 1956 году в состав СССР вошли пятнадцать: Российская СФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР, Узбекская ССР, Казахская ССР, Грузинская ССР, Азербайджанская ССР, Литовская ССР, Молдавская ССР, Латвийская ССР, Киргизская ССР, Таджикская ССР, Армянская ССР, Туркменская ССР, Эстонская ССР. Это было крупнейшее государство мира по площади, второе по экономической и военной мощи и третье — по численности населения. СССР занимал восточную половину Европы и северную треть Азии.

История СССР — удивительная череда невероятных событий. В ней есть всё: великолепные победы и огорчительные поражения, восторг уникальных достижений и страх репрессий. Являясь крупной и мощной страной, с богатым экономическим потенциалом, занимая ведущее место в мире по запасам многих полезных ископаемых, страной богатейших культурных традиций, СССР за годы своего существования пережил разные периоды — были достижения и потери.

СССР оказал огромное влияние на цивилизационные процессы и мировую историю. До рождения Союза всемирная история человечества не знала столь масштабных добровольных объединений наций и народностей в целостные государства.

Пройдя через множество потрясений, с 1913 по 1986 годы страна увеличила свое национальное богатство более чем в 50 раз, национальный доход в 94 раза, пишет calend.ru. В 40 раз выросло количество студентов высших учебных заведений, почти в 50 раз — число врачей. Национальный доход СССР к 1986 году составлял 66% от аналогичного в США, промышленная продукция — 80%, сельское хозяйство — 85%.

Национальности СССР (Географический атлас СССР для средней школы, Главное Управление Геодезии и Картографии при СНК СССР, 1941 год, Общественное достояние)

СССР занимал в мире лидирующее место, с его интересами приходилось считаться другим государствам. Советская наука, культура, искусство, образование, спорт — были на высоте. Не было ни одной отрасли, в которой СССР не имел успехов и побед.

Победа над фашизмом — победа русского несгибаемого духа. Открытие космической эры в истории человечества, первый человек в космосе, первая ракета, первый космодром, первая космическая станция — это все достижения СССР.

Русская культура, самая узнаваемая в мире, спортивные достижения советских спортсменов, добрососедские отношения между республиками, развитая социальная система — всё это было, и работало на огромной территории Союза.

Политические и экономические преобразования 1985-1991 годов всерьёз подорвали экономику и дестабилизировали жизнь в стране. Обострилось внутреннее политическое противостояние между центром и союзными республиками. В результате, в 1990 году все союзные республики приняли декларации о государственном суверенитете, а в августе 1991 года в Москве произошла попытка государственного переворота. Всё это привело к распаду Советского Союза.

8 декабря 1991 года в Беловежской пуще президент РСФСР Борис Ельцин, президент Украины Леонид Кравчук и председатель Верховного совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич подписали Соглашение о распаде СССР.

Через несколько дней, 25 декабря того же года, Михаил Горбачёв сложил с себя полномочия президента СССР.

26 декабря 1991 года СССР официально прекратил своё существование.