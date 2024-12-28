Общество

Псковскую молодежь приглашают принять участие в конкурсе новогодних костюмов

Псковский городской молодёжный центр объявляет о старте конкурса новогодних костюмов «Рождественский карнавал», который пройдёт в рамках Рождественского фестиваля. Участникам предлагается создать оригинальные костюмы, соответствующие российским новогодним и рождественским традициям. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре.

Фото: Молодежный центр Пскова

Участники конкурса могут представить свои работы в трёх основных номинациях: лучший новогодний и рождественский костюм для молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, лучшее творческое решение в категории «Молодая семья», а также гран-при за наиболее впечатляющий и оригинальный костюм. Костюм может быть создан своими руками с использованием различных техник и материалов либо приобретён в магазине. Главное требование – соблюдение российских традиций празднования Нового года и Рождества. Персонажи иностранных фильмов и мультфильмов, а также образы, связанные с темными силами, не допускаются к участию.

Для участия необходимо подать заявку до 9 января через специальную форму. Смотр костюмов и церемония награждения пройдут 11 января в 16:00 в Доме офицеров (улица К. Кирсанова, 5), где состоится праздничный Рождественский концерт.

Подробнее о конкурсе можно узнать в положении.