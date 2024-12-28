Общество

Дед Мороз и Снегурочка подарили подарки детям сотрудников УИС по Псковской области

Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей сотрудников псковского УИС с наступающими праздниками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УФСИН России по Псковской области

В аппарате управления и учреждениях, подведомственных УФСИН России по Псковской области, прошли новогодние представления для детей сотрудников. Главные герои праздника – Дед Мороз и Снегурочка не только побывали на елочных гуляниях в учреждениях, но и навестили мальчишек и девчонок дома.

Атмосфера сказки и волшебства царила везде, куда заглядывали сказочные персонажи, будь то актовый зал аппарата управления, ИК-4 (Середка) или ИЦ-1 или адресное посещение семей сотрудников. Выездные мероприятия организовали в отделе по конвоированию, ИК-6 (Сосновый Бор), следственных изоляторах. Представители ИК-3 (Идрица) поздравили детей сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей. Начальник УИИ Алена Демидова выразила слова благодарности коллективу учреждения и передала сладкие наборы детям.

«Новогодних гостей встречали восторгом, звонким смехом, а порой и застенчиво. Детвора читала стихи, исполняла песни, водила хороводы, отгадывала загадки, получая за свои старания вкусные призы и долгожданные подарки», - рассказали в пресс-службе.