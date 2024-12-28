Общество

Изменить круг своих друзей в Новому году хотят 10% псковичей - опрос

В следующем году псковичи планируют больше времени уделять увлечениям, образованию и заботе о родных и близких. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по результатам опроса, в котором приняли участие экономически активные горожане из Пскова.

В Новом году уделять больше времени хобби и увлечениям намерено 31% псковичей, столько же хотели бы заняться образованием и больше читать. 29% опрошенных считают, что в следующем году им нужно больше внимания уделить близким. Заняться спортом собираются 28% ответивших. Наладить личную жизнь и больше отдыхать — 25% и 24% соответственно. Изменить место жительства, мировоззрение и отношение к окружающим — по 22%. Сделать ремонт и изменить систему питания — по 21% соответственно. Заняться изучением иностранных языков планируют 13% псковичей, столько же собираются отказаться от вредных привычек. 10% хотели бы изменить круг своих друзей.



Женщины чаще мужчин говорили, что хотят перемен в жизни. Представительницы слабого пола намереваются больше уделять внимания своим близким и не забывать о себе — в приоритете на следующий год занятия спортом, здоровое питание и хобби. Мужчины чаще женщин мечтают отказаться от вредных привычек и наладить личную жизнь.



Активную позицию имеют более молодые горожане — в планах у тех, кому менее 35 лет, заняться образованием, спортом, сменить место жительства, обновить круг друзей и по-новому взглянуть на окружающий мир.