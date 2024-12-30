Общество

Более 500 жителей Порховского района остаются без электричества

Более 500 жителей Порховского района остаются без электричества. Энергетики продолжают работать по восстановлению режима энергопотребления в населённых пунктах района. Об этом глава района Юрий Семенов сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Вследствие порывистого ветра, который прошёл широким фронтом по территории нашего района, без электроэнергии осталось более 60-ти деревень с населением 1300 человек. На сегодняшний день остаются отключенными 22 деревни, в которых проживает порядка пятисот жителей. На помощь нашим энергетикам прибыли бригады из соседних районов», - сказал Юрий Семенов.

Общее количество бригад , задействованных на аварийно-восстановительных работах - восемь. Работает девять единиц техники и тридцать два специалиста.

«Убедительно прошу всех, по мере возможности, набраться терпения.Со стороны энергетиков принимаются все силы и возможности по возобновлению нормального режима энергоснабжения в максимально короткие сроки», - уточнил он.