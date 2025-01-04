Общество

Бренд-шеф перечислил нюансы приготовления шашлыка зимой

Зимой есть нюансы в процессе приготовления шашлыка, отметил бренд-шеф компании BIOLOGIC LIFE Станислав Филимонов. По его мнению, предпочтительнее жарить на гриле, а не на мангале.

«На мангале будет очень большая потеря тепла, придется использовать больше угля. Но тут какой нюанс? Расстояние от раскаленной поверхности, от угля до мяса должно быть не ниже 15 сантиметров. Когда угля много, то мясо не будет успевать пропекаться, а сверху будет уже гореть. На гриле же вы крышкой закрываете и потери тепла становится меньше», – пояснил Филимонов.

Если в наличии только мангал, откажитесь от шампуров в пользу решетки, рекомендует эксперт.

«Советую готовить не на шампурах, а на решетке. И иметь какую-то крышку, но не фольгу, фольга просто улетит. Так что готовим на решетке и под крышкой или куполом, чтоб закрывать решетку, и переворачивать мясо так будет удобнее», – считает Филимонов.

Бренд-шеф назвал лучший маринад для шашлыка и время маринования для разных видов мяса, пишет радио Sputnik.

«Самый вкусный маринад, который раскроет вкус мяса, он же и самый простой: лук один к одному с мясом, соль, перец, можно налить минералочкой. Курица маринуется максимум три часа, свинина – минимум шесть, максимум двенадцать часов. А вот хорошую говядину лучше вообще не мариновать. Ее можно просто пожарить, потом добавить соль и перец», – советует Филимонов.