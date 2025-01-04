Бренд-шеф перечислил нюансы приготовления шашлыка зимой

Зимой есть нюансы в процессе приготовления шашлыка, отметил бренд-шеф компании BIOLOGIC LIFE Станислав Филимонов. По его мнению, предпочтительнее жарить на гриле, а не на мангале.
Если в наличии только мангал, откажитесь от шампуров в пользу решетки, рекомендует эксперт.
«Советую готовить не на шампурах, а на решетке. И иметь какую-то крышку, но не фольгу, фольга просто улетит. Так что готовим на решетке и под крышкой или куполом, чтоб закрывать решетку, и переворачивать мясо так будет удобнее», – считает Филимонов.
Бренд-шеф назвал лучший маринад для шашлыка и время маринования для разных видов мяса, пишет радио Sputnik.
«Самый вкусный маринад, который раскроет вкус мяса, он же и самый простой: лук один к одному с мясом, соль, перец, можно налить минералочкой. Курица маринуется максимум три часа, свинина – минимум шесть, максимум двенадцать часов. А вот хорошую говядину лучше вообще не мариновать. Ее можно просто пожарить, потом добавить соль и перец», – советует Филимонов.