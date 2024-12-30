Псковская область вошла в число «регионов-отличников» пожароопасного сезона-2024. Об этом сообщается в Telegram-канале Федерального агентства лесного хозяйства.
13 регионов России не допустили лесных пожаров на землях лесного фонда:
- Республики: Северная Осетия (Алания), Кабардино-Балкарская, Чеченская, Татарстан;
- Области: Белгородская, Курская, Орловская, Смоленская, Тамбовская, Тульская, Астраханская и Кемеровская область – Кузбасс.
- Ненецкий автономный округ.
32 региона страны потушили 100% лесных пожаров в первые сутки:
- Республики: Адыгея, Калмыкия, Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкесская, Башкортостан, Удмуртская.
- Края: Краснодарский, Ставропольский и Алтайский.
- Области: Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Псковская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Липецкая, Московская, Тверская, Ярославская, Волгоградская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Тюменская, Челябинская, Новосибирская и Сахалинская.
- Ямало-Ненецкий автономный округ.