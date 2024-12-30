Псковская область вошла в число «регионов-отличников» пожароопасного сезона-2024

Рынок легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2024 году вырос почти в 1,5 раза

Частные охранники в Псковской области за год задержали 250 нарушителей

Белоснежка, Емеля и Мальвина пришли на костюмированный бал в Пскове

Утренний самолет Москва — Псков задержался более чем на пять часов