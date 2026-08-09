Сергей Вострецов: Каждый сданный объект — не просто бетон и металл, это воплощённые мечты тысяч семей

Председатель Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергея Вострецова поздравил с Днём строителя всех представителей отрасли. Пожелания он опубликовал в своём Telegram-канале.

«Строительство — это особая, стратегически важная отрасль, которая во многом определяет будущее нашей страны. Вашим ежедневным трудом возводятся жилые дома и современные микрорайоны, школы, детские сады и больницы, дороги, мосты, промышленные предприятия, объекты социальной и транспортной инфраструктуры. Благодаря вашей работе люди получают новое комфортное жильё, города меняют свой облик, а экономика получает надёжную основу для дальнейшего развития. Каждый сданный объект — это не просто бетон и металл, это воплощённые мечты тысяч семей, вклад в укрепление суверенитета и благополучия России», - отметил Сергей Вострецов.



Он также написал, что работа на строительных площадках требует высокой ответственности, профессионализма, физической выносливости и постоянного совершенствования навыков.

«Вы трудитесь в любых погодных условиях, соблюдаете жёсткие сроки и высокие стандарты качества и безопасности. Именно поэтому Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ с особым вниманием относится к защите интересов работников строительной отрасли. В наше объединение входят профсоюзы строителей, и мы последовательно отстаиваем ваши права: достойную и своевременную оплату труда, безопасные условия работы, социальные гарантии, уважение к человеку труда и справедливое отношение со стороны работодателей», - сообщил Сергей Вострецов.



Он выразил искреннюю благодарность всем, кто посвятил себя строительной профессии, а также подчеркнул, что труд работников достоин самого высокого уважения и признания.



«Желаю каждому из вас крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне! Пусть на вашем профессиональном пути будет как можно меньше трудностей, а как можно больше успешно завершённых объектов, заслуженных наград и гордости за результаты своей работы. Пусть новые стройки приносят радость созидания, а дома, которые вы возводите, становятся настоящими очагами тепла и уюта для тысяч российских семей», - заключил председатель Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ.