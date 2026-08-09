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Борис Елкин поздравил с Днём строителя представителей отрасли

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Глава города Пскова Борис поздравил с Днём строителя, который отмечается 9 августа, всех представителей отрасли. Поздравления и пожелания он опубликовал в своём канале Мах. 

«Благодаря вам в Пскове появляются новые школы, детские сады, больницы, спортивные, торговые и оздоровительные комплексы, комфортные дома. Вы преображаете облик нашего города, создаёте пространство для жизни, работы и отдыха, закладываете основу для будущего развития Пскова. Ваш труд – нелёгкий и крайне важный. Спасибо за то, что вы делаете, за вашу ответственность, мастерство и преданность делу. Пусть все ваши проекты воплощаются в жизнь, а результаты работы долгие годы служат людям», - написал Борис Елкин.

Также он пожелал специалистам крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и новых профессиональных достижений.

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