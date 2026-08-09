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Одно из первых полярных сияний этого сезона могли наблюдать на Северо-Западе России

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Одно из первых в этом сезоне полярных сияний наблюдалось в ночь на 9 августа на Северо-Западе России и в других регионах. На широтах видимости сияния небо стало темнее, а в ближайшие пару недель Луна не будет засвечивать ночное небо, так что уже в августе их можно пытаться наблюдать. Об этом сообщили в сообществе ВКонтакте «АстроПсков». 

Фото: «АстроПсков»/ сообщество ВКонтакте

Вечером 12 августа с 20:00 и до захода Солнца за горизонт, в случае отсутствия облаков, псковичи смогут увидеть солнечное затмение с максимальной фазой более 80 %. В ночь с 12 на 13 августа можно будет наблюдать метеорный поток Персеиды, который иногда называют августовским «звездопадом». Для успешных наблюдений следует выезжать за пределы городской засветки в места с хорошим обзором неба. 

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