Общество

Росгвардия напомнила псковичам о порядке действий в случае потери оружия

В соответствии с законодательством, в случае утраты ружья или иного зарегистрированного предмета вооружения владелец обязан незамедлительно сообщить о происшествии в Росгвардию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Это необходимо для организации розыска и предотвращения использования утраченного оружия злоумышленниками. При обнаружении чужого ружья важно сразу же сообщить об этом в правоохранительные органы, например, по телефону 112.

Утрата гражданского оружия, вследствие нарушения требований закона, влечёт административную ответственность, которая включает штраф в размере до 10 000 рублей и лишение права на приобретение, хранение и ношение оружия на срок до 3-х лет.

Вместе с тем, сокрытие факта утраты может повлечь и уголовную ответственность. Так, наказание за небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом и повлекшее смерть человека или иные тяжкие последствия, включает лишение свободы.