Общество

182 предостережения хозяйствующим субъектам выдано в регионе в минувшем году

В 2024 году управление Россельхознадзора выдало 182 предостережения хозяйствующим субъектам Псковской области, незарегистрированным во ФГИС «Сатурн». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Количество нарушений, выраженных в отсутствии регистрации в системе «Сатурн», в 2024 году уменьшилось на 6,1% по сравнению с прошлогодним периодом, в котором было выдано 194 предостережения.

ФГИС «Сатурн» — это электронная система прослеживаемости, созданная для обеспечения контроля безопасного обращения пестицидов и агрохимикатов. С 1 сентября 2022 года внесение данных в информационную систему является обязательным для всех участников оборота пестицидов и агрохимикатов.

По результатам анализа сведений было объявлено 182 предостережения по факту отсутствия регистрации системе. Отмеченные предприятия преимущественно занимаются выращиванию зерновых, зернобобовых культур и семян масличных культур, овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и так далее. Указанные виды деятельности предполагают применение пестицидов и агрохимикатов.

На текущий момент на территории Псковской области во ФГИС «Сатурн» зарегистрировано 130 хозяйствующих субъектов и более 2 700 площадок, на которых хозяйствующие субъекты осуществляют свою деятельность по обращению пестицидов и агрохимикатов.