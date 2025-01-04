Общество

Причиной массового сбоя российских сервисов стала авария на магистральной сети

Авария, которая произошла на магистральной сети у одного из операторов связи, привела к массовому сбою в работе некоторых сервисов в России. В настоящее время она уже устранена, работа сервисов восстанавливается, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

«Причиной массового сбоя сервисов стала авария на магистральной сети у одного из операторов связи. По состоянию на 14:00 [мск] авария устранена, работа сервисов восстанавливается», — сообщили в ведомстве, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что число жалоб достигло 30 544. Пользователи испытывают проблемы со входом в личный кабинет, часть пользователей сообщает о невозможности написать в поддержку.