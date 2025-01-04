Общество

Рыжая кошка Гаечка живет в пожарной части Пскова

В пожарной части Пскова за женскую заботу и ласку отвечает рыжая кошка Гаечка. Об этом рассказали в МЧС России.

«Свой дом выбрала сама, однажды появившись на пороге гаража пожарных машин. С самого утра на посту — у диспетчерского пульта дневального. Наблюдает за разводом караулов. Следит, чтобы в гараже не водилось незваных гостей. Осмотр техники и оборудования — часть рабочих будней пушистого спасателя. Где только не обнаруживают ее огнеборцы — и внутри спецмашин, и в помещениях хранения боевой одежды», — описывают быт Гаечки в ведомстве.

В частях МЧС России служат более 300 котов, собак, есть белки, рыбки, черепахи, рассказали в департаменте информационной политики спасательного ведомства.

Отмечается, что ежедневно на службу с сотрудниками МЧС России заступают добровольцы из отряда «Семенычи», который назвали так в память о тюменском коте-пожарном Семене. Сперва это был исключительно кошачий отряд, но затем в нем стали появляться и другие животные.

«Сейчас в частях МЧС России служат более 300 котов, собак. Есть даже белки, рыбки, черепахи. Они выполняют важную задачу — дарят тепло и поддержку, помогают своим присутствием спасателям и пожарным после тяжелых выездов», — сообщили в департаменте информационной политики МЧС России.

В конце декабря московский кот Толик получил первое звание — прапорщик внутренней службы — за добросовестное выполнение кошачьих обязанностей, снятие стресса у сотрудников. Для кота изготовили специальные погоны миниатюрного размера, а в дальнейшем планируется сшить ему форму, пишет РИА Новости.

«У курских огнеборцев живет мурлыкающий Лафет. Так пожарные 8-й пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Курской области назвали дымчатого котенка, привезенного с очередного пожара. Горела дача, вместе с языками пламени огнеборцев встретил бездомный котенок. Словно почувствовав в пожарных надежную защиту, животное ни на шаг не отходило от них. Взяли его под опеку, и вот уже несколько лет он мяуканьем встречает пожарных, просится на руки и с удовольствием уплетает домашние котлеты», — указано в сообщении.

В команде 1-й ПСЧ ГУМЧС России по Ульяновской области живет кот Иваныч. «Местные огнеборцы говорят, что он просто появился на пороге части и со временем стал настоящим талисманом. По местной традиции, чтобы сутки прошли без происшествий, Иванычу надо дать лакомство при заступлении на дежурство», — добавляют в ведомстве.

В Ярославской области пожарный принес беременную кошку Марусю в часть, спасая ее от сильных морозов. «Котят раздали в добрые руки, а кошка осталась радовать личный состав, проводя разводы вместе с начальником 19-й ПСЧ. Маша очень энергичная, ловит мышей и насекомых, помогает заполнять документы диспетчеру и контролирует деятельность части. Каждый выезд на пожар переживает за огнеборцев, не покидая свой пост», — говорится в сообщении.

В Троснянском районе Орловской области пес Умка охраняет 34-ю ПСЧ, а кошка Маруся, которую приютили в специализированной ПСЧ Орла, сейчас служит в зоне СВО. «В орловском отряде "Семенычи" пристально следят за успехами пушистой сотрудницы. Она не просто быстро освоилась в военном блиндаже, но и принесла там дважды потомство», — отмечает МЧС РФ.

В Тамбовской области дворнягу Жучку подбросили на порог пожарной части, сотрудники МЧС России накормили животное, подлечили и построили будку.

"Выяснилось, что она ждет пополнение. Пятеро щенят быстро обрели дом в семьях спасательного ведомства. Жучка осталась жить в части. Она без слов понимает команды огнеборцев, присоединилась к отряду "Семенычи" и всегда ждет возвращения огнеборцев с выездов", — говорится в сообщении ведомства.