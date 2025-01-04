Очередной номер краеведческого альманаха представят в Великих Луках

Презентация очередного номера краеведческого альманаха «Великолукский вестник» пройдет в четверг, 9 января, в конференц-зале центральной городской библиотеки имени М.И. Семевского.
Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества, депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков.
Презентация краеведческого альманаха №11 начнется в 15.00.
Напомним, ранее Великолукское городское краеведческое общество объявило о плане работы на 2025 год. Центральными событиями станут мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, памятным датам жизни патриарха Тихона и 175-летию со дня рождения математика Софьи Ковалевской.