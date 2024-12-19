Общество

Великолукское краеведческое общество анонсировало масштабную программу на 2025 год

Великолукское городское краеведческое общество объявило о своем плане работы на 2025 год. Центральными событиями станут мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, памятным датам жизни патриарха Тихона и 175-летию со дня рождения математика Софьи Ковалевской. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества, депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков.

Фото здесь и далее: Великолукское городское краеведческое общество / «ВКонтакте»

В рамках празднования 80-летия Победы пройдут две крупные конференции: 6 марта состоится XIV открытая студенческая краеведческая конференция «Великие Луки: проблемы региональной истории и современность», а 24 апреля — научно-практическая конференция «За каждой спиною был свой Сталинград». Эти мероприятия призваны сохранить память о подвиге предков.

Патриарх Тихон займет особое место в программе общества. 20 ноября пройдет научно-практическая конференция «Духовный путь земли великолукской», приуроченная к 160-летию со дня его рождения и 100-летию со дня кончины. Также запланирована паломническая поездка по местам, связанным с его жизнью.

Кроме того, общество отметит 175-летие со дня рождения Софьи Ковалевской. 15 января пройдет круглый стол «Мемориальный музей-усадьба Софьи Ковалевской: вчера, сегодня, завтра», где обсудят вклад ученого в развитие математики.

Не менее важным направлением работы станет публикация краеведческого альманаха «Великолукский вестник» №12 и биографических очерков о великолучанах-участниках Великой Отечественной войны. Общество планирует продолжить работу над проектом «С именем Семевского: великолукское краеведение в лицах», публикуя материалы на своих страницах в интернете.

Помимо этого, запланированы экскурсии на промышленные предприятия и учреждения социальной сферы города, а также выездные ознакомительные поездки в другие регионы. Общество намерено продолжать популяризировать свои знания через СМИ и интернет-ресурсы, создавая рабочие группы для подготовки списков памятных дат в истории Великих Лук.