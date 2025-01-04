Общество

Псковская Росгвардия провела рейд против нетрезвых охотников

Оперативно-профилактическое мероприятие «Охота» провели с целью выявления лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, при ношении огнестрельного оружия и пресечения фактов незаконной охоты в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: Управление Росгвардии по Псковской области

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы регионального Управления Росгвардии, совместно с представителями Комитета по природным ресурсам и экологии, проверили 46 владельцев оружия находившихся в охотничьих угодьях.

Фактов нарушения законодательства не выявлено.

В ходе мероприятия, сотрудники Росгвардии напомнили охотникам об ответственности за стрельбу в не отведенных для этого местах, ношение огнестрельного оружия в состоянии опьянения, а также за небрежное хранение оружия.