Общество

Псковичи смогут проходить диспансеризацию по выходным, начиная с 11 января

Псковичи смогут проходить первый этап диспансеризации по выходным, начиная с 11 января, в отделении профилактики Псковской городской поликлиники (Кузбасской Дивизии, 22), с 9:00 до 14:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Пскова.

Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, направленных на выявление хронических заболеваний на ранних стадиях, а также факторов риска их развития.

«Регулярная проверка состояния своего организма позволяет своевременно обнаружить возможные проблемы со здоровьем и принять меры для их устранения. Прохождение диспансеризации занимает немного времени, но может существенно повлиять на ваше здоровье и качество жизни», - напомнили в администрации.

На диспансеризацию можно записаться через портал «Госуслуги» или по телефону контактного центра: 8 (8112) 299 – 028.