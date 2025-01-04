Общество

Прием заявок на конкурс проектов ТОС в Псковской области стартует 24 января

Прием заявок на конкурс проектов, разработанных территориальными общественными самоуправлениями, начинается в Псковской области 24 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В конкурсе могут принимать участие ТОСы, расположенные на межселенной территории, на территориях городских округов, муниципальных округов, городских и сельских поселений Псковской области. На реализацию проектов — победителей конкурса бюджетам муниципальных образований будут предоставляться субсидии из областного бюджета. Максимальный размер гранта составит 500 тыс рублей.

Представителям ТОС для участия конкурсе проектов необходимо предоставить в местную администрацию муниципального образования следующие документы: заявление об участии в конкурсе проектов; копию документа, подтверждающего полномочия представителя ТОС; паспорт проекта и иные документы, относящиеся к проекту.

Проектно-сметная документация к проектам, на реализацию которых размер субсидии составляет от 401 тыс рублей до 500 тыс рублей, предоставляется организатору конкурса местной администрацией.

Формы указанных документов и информация о конкурсе проектов размещены на странице управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области по ссылке.

Прием документов местными администрациями муниципальных образований от представителей ТОС продлится с 24 января до 14 февраля 2025 года. Заявки на участие в конкурсе от местных администраций принимаются организатором конкурса до 12 марта 2025 года.

Победителей конкурса проектов определит конкурсная комиссия не позднее 30 апреля 2025 года. Информация об итогах конкурса будет размещена на официальном сайте правительства Псковской области. Организатором конкурса выступает управление по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области.

По вопросам участия в конкурсе проектов можно обратиться по телефонам: 299–801, 299–799 отдел по взаимодействию с муниципальными образованиями управления по местному самоуправлению и территориальному развитию Правительства Псковской области.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что совокупный бюджет конкурсов проектов ТОСов на 2025-й год составит 250 млн рублей.