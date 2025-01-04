Общество

Начинается видеотрансляция нового проекта «Краски города» на «ПЛН FM»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию выпуска новой программы «Краски города», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Разбавляем серую повседневность псковской зимы яркими цветами в проекте «Краски города» на «ПЛН FM» с королевой красоты Ириной Волковой.

Сегодня в выпуске:

Здоровье по сезону! Тренировки на диване – миф или реальность?

«Культурные выходные всей семьёй», - где красиво завершить эту неделю!

Новый год - новая рубрика: «Интересные о важном».

Гостем новой рубрики станет чемпион России по кобудо, чемпион Европы и России по рукопашному бою, тренер псковского клуба «Мастер» Рафаэль Керимов. Ведущая программы «Краски города» обсудит с ним тонкости рукопашного боя и поговорит об основных достижениях псковских борцов на региональных, всероссийских и международных соревнованиях.

Трансляция завершена.