Общество

Школа сахарного диабета начнет работу в Острове

Школа сахарного диабета начнет свою работу в Острове с 15 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Островской межрайонной больнице.

Фото: Островская межрайонная больница

«Объявляем о начале работы первой группы школы сахарного диабета в 2025 году! Приходите на первое занятие, которое состоится 15 января в 16:30. Мы ждем всех желающих в конференц-зале на 4 этаже поликлиники. Не упустите возможность поучаствовать!», - отметили в учреждении.

На занятиях посетители смогут получить полезную информацию о своем заболевании и поддержку в управлении своим состоянием.