Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Лёгкая кухня»
Готовим сами как в ресторане
Господин Рейтингомер
Работа на «Горводоканале»
Воспитатели будущего
Обследования без очередей и хамства
Платное лечение
резонанс 2024
От стекляшки до «чебурашки»
Расширение перекрестка Инженерной – Индустриальной
«Истфакт» Ленин в Пскове
Игорь Иванов Профсоюзы уважают
2024 год Политические итоги
Профсоюз Первый помощник
Типичный пскович ИНФОГРАФИКА
Что привезти из Пскова?
 
 
 
ещё Общество 04.01.2025 16:560 Запуск фейерверков вызывает тревогу у граждан и осложняет работу оперативных служб – Михаил Ведерников 10.01.2025 19:500 Экс-руководитель управления ФСИН России по Псковской области переезжает в Москву из-за новой должности 10.01.2025 19:400 Вероятность наступления крещенских морозов пока остается под вопросом - синоптики 10.01.2025 19:220 Умерла народная артистка России Евгения Добровольская 10.01.2025 19:200 Спрос на психологов в Псковской области вырос в 11 раз за пять лет 10.01.2025 19:020 Мемориальную доску почетному гражданину Валерию Степанову открыли в Великих Луках
 
 
 
Самое популярное 03.01.2025 09:024 Россиянам раскрыли принцип индексации пенсий в 2025 году 08.01.2025 11:400 Выставка трофейной техники открылась в Пскове. Фоторепортаж 04.01.2025 09:010 Украинский беспилотник сбили над Псковской областью 04.01.2025 09:491 Ночью в небе над областью сбит БПЛА самолетного типа — Михаил Ведерников 09.01.2025 08:130 Мужчина разбился насмерть, выпав из окна многоэтажки в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Спрос на психологов в Псковской области вырос в 11 раз за пять лет

10.01.2025 19:20|ПсковКомментариев: 0

Аналитики hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга проанализировали, как изменился спрос на психологов за последние пять лет, а также в каких психологических услугах больше всего нуждаются работники.

За последний год российские работодатели открыли более 5 тыс. новых вакансий для психологов, и это в 6,3 раза больше, чем 5 лет назад. Среди российских регионов больше всего психологов требуется в Москве (28% от всех вакансий для данных специалистов в стране), Санкт-Петербурге (12%), Московской области (6%), Краснодарском крае (5%) и Республике Татарстан (4%). При этом в Псковской области спрос на психологов на рынке труда вырос за пять лет сразу в 11 раз. В Москве потребность в этих специалистах за 5 лет выросла в 5,8 раз, в Санкт-Петербурге – в 12 раз, в Ленинградской, Новгородской областях – в 11 раз.

Активнее всего открывали вакансии психологов в этом году образовательные учреждения (28% от всех таких вакансий), компании медицинской направленности (24%), ИТ-компании (6%), общественные организации (5%), нефтегазовый и финансовый сектора (по 4%).

Несмотря на существенную динамику вакансий, интерес к карьере в психологии со стороны соискателей настолько высок, что конкуренция за работу выходит далеко за пределы нормы (она составляет от 4 до 7,9 резюме на вакансию). В данный момент на одну вакансию психолога в России приходится 49 резюме потенциальных кандидатов.

Самый высокий конкурс за место работы среди психологов зафиксирован в Удмуртской Республике (165 резюме на вакансию), в Тверской области (134), Ханты-Мансийском АО (99,5), Кировской области (98) и Саратовской области (96,7). Напротив, самая низкая конкуренция будет в таких регионах как Еврейская АО (3 резюме на вакансию), Республике Алтай (6), Республике Калмыкия (9), Липецкой области (11,6) и Сахалинской области (12). В Псковской области конкуренция за рабочие места среди психологов составляет 54 активных резюме на одно рабочее место. При этом подобная высокая активность со стороны соискателей может влиять и на уровень дохода в этой профессии: работодатели не спешат повышать предлагаемую зарплату. Так, сейчас психолог в Псковской области может заработать порядка 35 тыс. рублей, что ниже среднего дохода жителя региона.

Опрос соискателей, проведенный hh.ru в этом году, показал, что психологическая поддержка со стороны работодателя остается в приоритете среди всех программ заботы. При этом 80% опрошенных заявили, что в их компаниях такие программы отсутствуют. Среди разных форматов психологической помощи самый высокий запрос у работников в регионе в данный момент – это программы по измерению и снижению стресса (выбор 55% респондентов), мастер-классы по личностному развитию (48%), консультации корпоративного психолога (41%), психологическая помощь онлайн (23%), арт-терапия (22%), а также горячая линия психологической поддержки (15%).

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сколько денег потратили на новогодние подарки?
В опросе приняло участие 368 человек
10.01.2025, 20:090 Реставрацию продолжают в Стефановской церкви Мирожского монастыря в Пскове 10.01.2025, 19:560 Подросток в оранжевых ботинках пропал в Острове 10.01.2025, 19:500 Экс-руководитель управления ФСИН России по Псковской области переезжает в Москву из-за новой должности 10.01.2025, 19:400 Вероятность наступления крещенских морозов пока остается под вопросом - синоптики
10.01.2025, 19:220 Умерла народная артистка России Евгения Добровольская 10.01.2025, 19:200 Спрос на психологов в Псковской области вырос в 11 раз за пять лет 10.01.2025, 19:160 Журналисты пытаются спасти животных из плена в великолукской квартире   10.01.2025, 19:020 Мемориальную доску почетному гражданину Валерию Степанову открыли в Великих Луках
10.01.2025, 19:000 Псковские комитеты по молодежной политике и семей воинов Отечества заключили соглашение о сотрудничестве 10.01.2025, 18:510 14-летняя девочка с сумкой через плечо пропала в Острове 10.01.2025, 18:400 Россиянам рассказали, что планируют изготовить из главной новогодней елки 10.01.2025, 18:231 В комитете по транспорту прокомментировали повышение стоимости проезда в общественном транспорте Пскова
10.01.2025, 18:070 Тысяча и один кадр 10.01.2025, 18:000 День освобождения города от немецко-фашистских захватчиков отметят в Великих Луках 17 января 10.01.2025, 17:500 «Подстрочник»: Александр Боярков о планах на новый филармонический сезон. ВИДЕО 10.01.2025, 17:380 Тала Нещадимова: Старый Новый год порадует псковичей морозной погодой
10.01.2025, 17:300 «В фокусе»: Как прошли новогодние праздники? 10.01.2025, 17:200 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 10 января 10.01.2025, 17:110 Александр Боярков: Мы делаем всё, чтобы сохранить статус главной концертной площадки региона 10.01.2025, 17:030 В Себежском суде назначено заседание по уголовному делу о нарушении требований по защите государственной тайны
10.01.2025, 17:000 Комитет Госдумы порекомендовал продлить программу материнского капитала 10.01.2025, 16:480 Давление воды понизится на нескольких улицах Пскова 13 января 10.01.2025, 16:430 В Пскове пьяный водитель внедорожника переехал женщину 10.01.2025, 16:370 Инфекционист рассказала о заболеваемости метапневмовирусом в Псковской области
10.01.2025, 16:260 До +1 градуса и мокрый снег прогнозируют на территории Псковской области 11 января 10.01.2025, 16:150 Два больших концерта детского оркестра пройдут в Великих Луках в 2025 году 10.01.2025, 16:050 Семинары и вебинары для налоплательщиков проведет псковский УФНС 10.01.2025, 15:530 Работники погорелых предприятий смогут перейти в другие организации
10.01.2025, 15:410 Органная музыка эпохи барокко прозвучит в Пскове 11 января 10.01.2025, 15:280 Материалы для термоядерных реакторов будут печатать на 3D-принтере 10.01.2025, 15:170 «Россети» усилили защиту семи магистральных транзитов Псковской области от ветровых нагрузок 10.01.2025, 15:080 Более 30 телефонных звонков поступило специалистам псковского Роспотребнадзора в новогодние праздники
10.01.2025, 14:550 Автомобиль Hyundai врезался в трубу газопровода в Пскове 10.01.2025, 14:470 Директор псковской филармонии раскрыл детали производства мультфильма про Барсика 10.01.2025, 14:460 «Гельдт»: Баня как средство восстановления после новогодних праздников 10.01.2025, 14:390 Более 1,5 тысяч человек обратились за помощью в псковскую поликлинику в праздничные дни
10.01.2025, 14:270 Почти 70 человек погибли при пожарах в жилом секторе в Псковской области за год 10.01.2025, 14:140 Год 200-летия «Бориса Годунова» открыли в музее-заповеднике «Михайловское» уникальной выставкой иллюстраций 10.01.2025, 14:020 Сервисы игр в России могут обязать идентифицировать геймеров на госуслугах 10.01.2025, 13:510 Инвестор обустроил современную детскую площадку на Запсковье
10.01.2025, 13:390 Псковская новогодняя елочка - в финале всероссийского конкурса Минстроя РФ 10.01.2025, 13:270 В РФ на киносеансы в новогодние праздники продали почти 13 млн билетов 10.01.2025, 13:150 Подросток получил свой подарок в рамках акции «Ёлка желаний» 10.01.2025, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» о планах на новый филармонический сезон
10.01.2025, 12:500 Автомобиль съехал в кювет и перевернулся в Псковском районе 10.01.2025, 12:500 Жизнь после праздников 10.01.2025, 12:470 Минпромторг предложил маркировать автомобильную электронику 10.01.2025, 12:410 Демонтаж новогодних украшений в Пскове начнется 20 января
10.01.2025, 12:373 Транспортные карты в Пскове подорожают с 25 января 10.01.2025, 12:340 Псковичам напомнили о наказании за запуск салютов 10.01.2025, 12:210 Рост преступности с использованием ИИ возрастет в 2025 году - эксперты 10.01.2025, 12:090 «На пятой передаче»: Будут ли водителей штрафовать за шаверму?
10.01.2025, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»: Утечка данных из Росреестра, сокращение цензуры и новогодние праздники в соцсетях 10.01.2025, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 10 января 10.01.2025, 11:540 Пожарные спасли два дома при возгорании хозпостройки в Великих Луках 10.01.2025, 11:410 Сотрудник производства электрического оборудования повредил руку на рабочем месте
10.01.2025, 11:300 «Подстрочник»: Александр Боярков о планах на новый филармонический сезон 10.01.2025, 11:200 Псковской компании «Кабош» отказали в приостановлении взыскания долга в более 44 млн руб 10.01.2025, 11:120 Как изменится в 2025 году порядок оформления больничных. ИНФОГРАФИКА 10.01.2025, 11:070 ДТП произошло на кольцевом перекрестке на улице Балтийской в Пскове
10.01.2025, 10:540 В прошлом году МСП Псковской области получили полмиллиарда рублей поддержки в рамках льготных микрозаймов 10.01.2025, 10:370 «Эпоха в музыке»: концерт к 150-летию Рейнгольда Глиэра 10.01.2025, 10:250 Сбитый BMW пешеход на улице Балтийской в Пскове ушел с места ДТП 10.01.2025, 10:160 «Хайпожоры»: Утечка данных из Росреестра, сокращение цензуры и новогодние праздники в соцсетях
10.01.2025, 10:060 Крупные российские маркетплейсы отразили DDoS атаки в новогоднюю ночь 10.01.2025, 09:550 Более 200 псковичей обратились в кожно-венерологический диспансер на новогодних праздниках 10.01.2025, 09:440 Женщина пострадала при возгорании жилого дома в дедовичской деревне Городовик 10.01.2025, 09:380 Численность трудоспособного населения достигнет 87,3 млн к 2030 году
10.01.2025, 09:250 Здание горело на улице Текстильной в Пскове 10.01.2025, 09:150 Школа сахарного диабета начнет работу в Острове 10.01.2025, 09:000 «Краски города»: Здоровье по сезону, культурные выходные и «Интересные о важном». ВИДЕО 10.01.2025, 08:400 Число иностранных студентов в РФ по итогам 2024 года оценивается в 389 тысяч человек
10.01.2025, 08:200 Псковичи смогут сдать для переработки живые новогодние ели 10.01.2025, 08:160 Начинается видеотрансляция нового проекта «Краски города» на «ПЛН FM» 10.01.2025, 08:000 Правительство сократит срок временной нетрудоспособности на 15% к 2030 году 10.01.2025, 07:300 День памяти 20000 мучеников отмечают православные 10 января
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru