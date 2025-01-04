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Общество

Материалы для термоядерных реакторов будут печатать на 3D-принтере

10.01.2025 15:28|ПсковКомментариев: 0

Специалисты НИТУ МИСИС и АО «НИИЭФА» разработали инновационный метод производства материалов для компонентов, контактирующих с плазмой в термоядерных реакторах. Эти элементы должны выдерживать экстремальные условия, связанные с высокими температурами и воздействием изотопов водорода, выделяемых плазмой. Поэтому к их качеству предъявляются строгие требования.

Гибридная технология, объединяющая аддитивное производство (3D-печать) с традиционными методами, позволила создать биметаллический композит из вольфрама и меди, характеристики которого значительно превосходят свойства существующих аналогов. 

«Исследования и разработка новых методов для изготовления деталей из вольфрама обладает высокой практической значимостью. Технология селективного лазерного плавления (3D-печать металлом. — Ред.) — один из наиболее популярных и применяемых методов аддитивного производства металлических изделий из-за возможности синтеза деталей сложной формы с высокой разрешающей способностью. Производство изделий из вольфрама с помощью этого метода — сложная задача из-за высокой температуры плавления, образования дефектов несплавления, микротрещин и перегрева различных узлов в установках», — отметил заведующий лабораторией «Катализ и переработка углеводородов» университета МИСИС Станислав Чернышихин.

Термоядерный реактор — это установка, в которой энергию получают за счет самоподдерживающегося управляемого термоядерного синтеза. Он позволяет вырабатывать значительно больше энергии, чем реакция деления атомного ядра, которую используют в современной атомной, пишут «Известия».

Теги: #3D-принтер #реактор
Источник: Псковская Лента Новостей
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