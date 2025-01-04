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Общество

Военная академия Росгвардии приглашает юношей из Псковской области на обучение

10.01.2025 22:00|ПсковКомментариев: 0

Юношей из Псковской области приглашают на обучение в Военную академию Росгвардии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Военная ордена Жукова академия войск национальной гвардии Российской Федерации осуществляет подготовку курсантов на трёх факультетах: артиллерийском, командном и военно-политическом.

Курсанты, принятые в академию, зачисляются на действительную военную службу, обеспечиваются всеми видами довольствия и проживают на территории вуза.

По окончании первого курса курсанты заключают контракт о прохождении военной службы и пользуются льготами в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе». Курсантам ежегодно предоставляются каникулы: зимой — 2 недели, летом — 30 дней.

Выпускники Академии Росгвардии назначаются на должности в подразделения, обеспечивающие общественную безопасность, охрану важных государственных объектов и выполнение других задач, стоящих перед Росгвардией.

С 1944 года академия подготовила более 33 тысяч офицеров, 13 из которых стали Героями Советского Союза и Российской Федерации. С золотой медалью академию окончили 299 человек, с отличием — почти 2,5 тысячи человек.

Дополнительную информацию можно узнать на сайте образовательного учреждения, а также в региональном Управлении Росгвардии по телефону: 8112-73-43-13.

Теги: #Росгвардия #обучение
Источник: Псковская Лента Новостей
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