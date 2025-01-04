Общество

Работники погорелых предприятий смогут перейти в другие организации

В России введена новая мера поддержки для работников предприятий, которые рискуют потерять работу из-за приостановки производства. С 2025 года граждане, оказавшиеся в такой ситуации, смогут быть временно переведены в другие организации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в инспекции труда Псковской области.

Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Решение направлено на обеспечение трудовых прав работников и работодателей в регионах, где введён средний уровень реагирования, а также эвакуированных сотрудников.

Для перевода на новое место потребуется письменное согласие работника и направление центра занятости населения. Временные работодатели будут заключать с гражданами срочный трудовой договор с возможностью его продления.

Трудовой договор, заключённый с основным работодателем, в этом случае будет приостановлен, однако срок его действия не прервётся. Таким образом, после окончания или расторжения срочного трудового договора работник сможет вернуться на прежнее место.

Такой порядок трудоустройства сотрудников временно приостановивших работу предприятий действует с 2024 года. Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 30 марта 2022 года № 511.