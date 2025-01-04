Общество

Псковская новогодняя елочка - в финале всероссийского конкурса Минстроя РФ

Псковская елочка принимает участие в финале всероссийского конкурса Минстроя РФ «Елки России — 2024». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Новогоднюю ель в сквере «Соколинка» микрорайона Овсище в городе Пскове жители наряжали сами. Сквер благоустроили в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2020 году. По инициативе жителей при благоустройстве на объекте высажена живая ель. Дерево ежегодно становится местом притяжения семей в дни празднования Нового года. В микрорайоне сформировалась традиция — встречать вместе праздники и украшать елку игрушками, которые жители соседних домов делают сами.

Всего в финал вышли 58 регионов, в том числе Псковская область. Субъекты, чьи заявки займут первые 10 мест, получат ценные призы. Поддержать псковскую елку можно до 19:00 11 января в официальной группе федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» по ссылке. Итоги конкурса подведут 13 января.

Организаторами конкурса выступают Минстрой России совместно с АНО «Ассоциация разработчиков проектов развития территорий и комфортной городской среды», АНО «Креативная экономика», ВАРМСУ, Ресурсным центром «Fashion Hub» и Ассоциацией парков России при поддержке Администрации Президента Российской Федерации.