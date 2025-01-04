Общество

Конкурс социальной рекламы против наркотиков запустило УМВД

В период с 10 января по 20 февраля 2025 года управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области проводит конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасём жизнь вместе!». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Конкурс направлен на привлечение внимания общественности к проблеме незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также на формирование в обществе негативного отношения к их употреблению.

Участники конкурса могут представить свои работы в различных форматах: плакаты, видеоролики, аудиоролики, постеры, буклеты, комиксы и другие. Главное условие — работы должны быть посвящены антинаркотической тематике и пропаганде здорового образа жизни.

Победители конкурса будут награждены ценными призами и подарками.

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на официальном сайте управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области и представить свои работы в установленные сроки.

В конкурсе могут принять участие физические и юридические лица, а также авторские коллективы.

Конкурсная работа, её содержание, сюжет не должны противоречить законодательству Российской Федерации.

Номинации конкурса:

«Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики»;

«Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни»;

«Лучший видеоролик антинаркотической направленности для социальных медиа».

Конкурсные работы с заявками представляются в управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области до 20 февраля 2025 года по адресу: город Псков, улиц Ипподромная, дом 118. Адрес электронной почты для направления заявок: ukonpskov@mail.ru.

Работы победителей регионального этапа конкурса будут направлены для участия во Всероссийском этапе конкурса в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Российской Федерации.