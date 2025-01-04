Общество

Сильный снег ожидается в Псковской области 12 января

Сильный снег ожидается на территории Псковской области 12 января. Об этом Псковской Ленте Новости сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

«В течение суток 12 января по северу Псковской области ожидается сильный снег», - говорится в сообщении.

В МЧС напомнили о необходимости выбирать нескользящую обувь на плоской подошве, при движении на автотранспорте отказаться от маневров и соблюдать скоростной режим, пешеходам в условиях плохой видимости необходимо быть предельно внимательными и осторожными.