Общество

Врач назвал самую полезную для здоровья баню

Хамам из-за деликатного воздействия могут посещать почти все, при этом у русской бани и сауны - больше ограничений, сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

«Сауна и русская баня оказывают тонизирующее воздействие. Хамам - в большей степени релаксирующее, температура достигает максимум 45-55 градусов. Из-за деликатного воздействия посещать его можно почти всем», - рассказал Тяжельников.

Врач отметил, что для посещения русской бани или сауны - больше ограничений, пишет РИА Новости.

«В горячем воздухе бани тяжело дышать даже полностью здоровым людям. Жара дает ощутимую нагрузку, пульс учащается как при интенсивной тренировке. Поэтому следует относиться с осторожностью к таким стрессовым процедурам и выбирать для себя вариант в соответствии с особенностями здоровья и состояния», - добавил собеседник агентства.