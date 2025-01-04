Почему не стоит курить за рулем, рассказали в МЧС

Непотушенная сигарета создаёт риск возникновения возгорания, если окурок или тлеющий пепел попадут на сиденье или на другой воспламеняющийся материал. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.
Вождение автомобиля требует от водителя концентрации и сосредоточенности. Любые посторонние действия при вождении, включая разговоры по телефону или курение за рулём могут отвлекать от дороги и привести к существенным происшествиям, отмечают в МЧС.
Автомобиль может полностью выгореть всего лишь за 3−5 минут.
МЧС напомнили автовладельцам меры предосторожности при вождении автомобиля:
Главное управление МЧС России по Псковской области настоятельно просит жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности. Вредная привычка может обернуться потерей имущества, вашего здоровья, а иногда и жизни, отметили в ведомстве.