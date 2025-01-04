Общество

Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Как прошли праздники в Пскове?

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «ГорДозор», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Тема эфира - планы по ремонту дорог в регионе на 2025 год.

Вот и закончились новогодние праздники в Псковской области. Если сами новогодние мероприятия прошли хорошо, то о состоянии дорожного покрытия (как для автомобилей, так и для прохожих) ходят толки. Почему в Пскове не обрабатываются тротуары? Как быстро нужно убирать снег? Почему некоторые ведомства не слышат друг друга?

Эти и другие вопросы обсудят ведущие передачи Андрей Николаев и Николай Мельков.