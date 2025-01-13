Общество

Псковский филиал Университета ФСИН РФ приглашает на день открытых дверей

День открытых дверей пройдет в Псковском филиале Университета ФСИН России в субботу, 18 января, в 11:00. Будущие абитуриенты встретятся с руководством филиала, с представителями комплектующих территориальных органов, узнают об истории и структуре образовательной организации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Фото: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

Гости смогут получить ответы на волнующие вопросы о специальности «Правоохранительная деятельность» и направлении подготовки «Юриспруденция», по которым будет осуществляться набор в 2025 году, а также об особенностях поступления на места за счет средств федерального бюджета.

В день открытых дверей состоится показ видеофильма о псковском филиале университета, после чего – обзорная экскурсия по территории образовательной организации. Посетителям покажут учебные аудитории, среди которых – зал судебных заседаний, криминалистический полигон и цифровая фотолаборатория. Будущие абитуриенты увидят библиотеку и читальный зал с современными техническими возможностями, а также спортивный зал.

Для участия в дне открытых дверей в онлайн-формате 18 января будет доступно видеоподключение по ссылке.

Псковский филиал Университета ФСИН России расположен по адресу: город Псков, Зональное шоссе, 28.