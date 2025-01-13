Общество

Всеволод Козловский вновь признал, что публиковал клевету в Telegram-канале «Баба Яга»

Великолукский городской суд в очередной раз обязал экс-депутата Псковского областного Собрания, бывшего руководителя регионального исполкома ОНФ, возглавлявшего команду «Яблока» на муниципальных выборах, Всеволода Козловского опровергнуть информацию, ранее размещенную в Telegram-канале «Баба Яга». В связи с обращением в редакцию Всеволода Козловского публикуем текст присланного опровержения.

Фото: Всеволод Козловский / «ВКонтакте»

В связи с обращением в редакцию Всеволода Козловского публикуем текст опровержения.

«Опровержение

В соответствии с решением Великолукского городского суда от 4 декабря 2024 года размещаю в назначенном судом средстве массовой информации электронном периодическом издании «Псковская лента новостей» опровержение следующего содержания: информация, размещённая 31.07.2020 в 16 час. 32 мин. в телеграм-канале «Баба Яга» по адресу https://t.me/itsmylife24, начинающаяся со слов «У нас заготовлено еще много сюрпризов об инвесторе динопарка…» и заканчивающуюся словами «…Такой вот инвестор будет дарить "радость" великолукским детям», не соответствует действительности.

В. Ю. Козловский, 14 января 2025 года».

Напомним, ранее Великолукский городской суд обязал Всеволода Козловского опровергнуть информацию, ранее размещенную в Telegram-канале «Баба Яга» и касавшуюся бывшего сотрудника правоохранительных органов, ныне являющегося президентом одной из управляющих компаний..