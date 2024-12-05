Общество

Всеволод Козловский признал, что публиковал клевету в телеграм-канале «Баба Яга»

Великолукский городской суд обязал экс-депутата областного Собрания, бывшего руководителя регионального исполкома ОНФ, возглавлявшего команду «Яблока» на муниципальных выборах, Всеволода Козловского опровергнуть информацию, ранее размещенную в телеграм-канале «Баба Яга».

Фото: Всеволод Козловский / «ВКонтакте»

В связи с обращением в редакцию Всеволода Козловского публикуем текст опровержения.

«Опровержение

В соответствии с решением Великолукского городского суда от 24 октября 2024 года размещаю в назначенном судом средстве массовой информации электронном периодическом издании «Псковская лента новостей» опровержение следующего содержания: информация, размещённая 17.02.2021 в 12 час. 11 мин. в телеграм-канале «Баба Яга» по адресу https://t.me/itsmylife24, начинающаяся со слов «Расскажем об одном из бывших, вице-президенте (бывают оказывается и такие) ЗАО ЗЭТО – Вячеслава Всеволодовиче Васильеве…» и заканчивающуюся словами «…а пока посмотрим на реакцию УМВД», не соответствует действительности.

В. Ю. Козловский, 25 ноября 2024 года».

Напомним, в октябре 2024 года суд обязал Всеволода Козловского выплатить компенсацию морального вреда в сумме 70 тысяч рублей в пользу бывшего сотрудника правоохранительных органов, ныне являющегося президентом одной из управляющих компаний.

Кроме того, Всеволод Козловский обязан разместить опровержение статьи в электронном периодическом издании в срок не более трех календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу. В случае неисполнения этого требования в установленный срок, с него подлежит взысканию неустойка в размере 1 000 рублей за каждый календарный день до фактического исполнения обязательств.

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Позднее Великолукский городской суд рассмотрел несколько аналогичных исков к Всеволоду Козловскому от других заявителей, принял решение о взыскании с него компенсации морального вреда и обязал ответчика разместить опровержения в электронном периодическом издании.