В псковском ресторане «Гельдт» появились вкусные завтраки

Ресторан «Гельдт» радует своих гостей замечательной новостью: в меню появился раздел с блюдами для завтрака и лёгкого перекуса. Теперь можно насладиться вкусными блюдами даже в середине дня.
Что стоит попробовать?
Каши. Не стоит сразу делать поспешные выводы. Ресторану есть, чем удивить:
- Овсяная каша с вялеными томатами, соусом песто и яйцом пашот. Необычное сочетание соленых ингредиентов и сытной овсянки, а еще и дополненное яйцом пашот. В блюде есть легкая кислинка от вяленных томатов и насыщенная текстура.
- Рисовая каша на кокосовом молоке с ягодами. Казалось бы, в этом нет ничего удивительного, но правильно приготовленная рисовая каша — это настоящее произведение кулинарного искусства. А ягоды, аромат и вкус кокосового молока делают её особенно лёгкой и приятной.
- Тыквенная пшенка с мандаринами. Эта каша точно побьет рекорды. Пшенка – та самая крупа, которая так богата витаминами. Она идеально подходит для мужских завтраков, препятствует отложению жиров и абсорбирует токсины в организме. Мандарин и тыква дополняют пользой и вкусом. Однозначно, стоит пробовать!
- В разделе блюд с яйцами рекомендуется обратить внимание на ближневосточное блюдо шакшука. Для многих оно ассоциируется с жарким летним утром, и это делает его особенно привлекательным для употребления в холодное время года, когда аромат спелой паприки и тушёных томатов создаёт ощущение тепла и уюта.
«Гельдт» уже снискал популярность благодаря своим драникам и блинам с припёком. На завтрак здесь подают:
- Драник с языком под перечным соусом — сытное и интересное блюдо. Соус имеет нежную текстуру, но при этом обладает ярким ароматом и вкусом перца.
- Драник с лососем под соусом голландез и яйцом пашот — это поистине королевский завтрак. Правильно приготовленный соус имеет невероятно нежный вкус, а в сочетании с мягким лососем слабой соли и тёплым драником создаёт неповторимое блюдо.
Ещё один королевский рецепт, а именно настоящая аристократия в повседневной жизни:
- Блинчики креп-сюзетт с тыквой и облепихой. Нежные блинчики подаются с домашним соусом из тыквы и облепихи. В качестве дополнения к блюду предлагается шарик мороженого. Кстати, рецепт этих блинов имеет давнюю историю и восходит к концу XIX века, как и само здание Гельдта. С происхождением креп-сюзетт связано множество легенд, самая красивая — про Сюзетт Райхенберг, актрису «Комеди Франсез». Она была одной из первых исполнительниц роли знаменитой Дамы с камелиями, и побывавший на спектакле шеф-повар модного тогда парижского ресторана некий мсье Жозеф был настолько растроган, что решил создать на кухне нечто столь же изящное, порочное и прекрасное — получился рецепт блинов.
В завершение рассмотрим традиционные блюда из творога, которые являются неотъемлемой частью домашней кухни:
- Лаймовая запеканка с муссом из варёной сгущёнки. Лёгкий творожный десерт, который может стать отличным вариантом второго завтрака. Хотя крем из варёной сгущёнки, на наш взгляд, заслуживает первое место во всех рейтингах десертов.
- Ленивые сырники, поданные с ягодами в сладком сметанном соусе. Не стоит и говорить больше.
Таким образом, в холодные зимние дни рекомендуется начинать свой день в ресторане «Гельдт», где можно насладиться атмосферой тепла и уюта, сидя у камина и утопая в мягких вельветовых диванах. Здесь вы сможете попробовать лучшие блюда, которые идеально подходят для завтрака.
Блюда подаются с 11:00 до 15:00.
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