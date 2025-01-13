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В псковском ресторане «Гельдт» появились вкусные завтраки

Ресторан «Гельдт» радует своих гостей замечательной новостью: в меню появился раздел с блюдами для завтрака и лёгкого перекуса. Теперь можно насладиться вкусными блюдами даже в середине дня.

Что стоит попробовать?

Каши. Не стоит сразу делать поспешные выводы. Ресторану есть, чем удивить:

Овсяная каша с вялеными томатами, соусом песто и яйцом пашот. Необычное сочетание соленых ингредиентов и сытной овсянки, а еще и дополненное яйцом пашот. В блюде есть легкая кислинка от вяленных томатов и насыщенная текстура.



с вялеными томатами, соусом песто и яйцом пашот. Необычное сочетание соленых ингредиентов и сытной овсянки, а еще и дополненное яйцом пашот. В блюде есть легкая кислинка от вяленных томатов и насыщенная текстура. Рисовая каша на кокосовом молоке с ягодами. Казалось бы, в этом нет ничего удивительного, но правильно приготовленная рисовая каша — это настоящее произведение кулинарного искусства. А ягоды, аромат и вкус кокосового молока делают её особенно лёгкой и приятной.



Казалось бы, в этом нет ничего удивительного, но правильно приготовленная рисовая каша — это настоящее произведение кулинарного искусства. А ягоды, аромат и вкус кокосового молока делают её особенно лёгкой и приятной. Тыквенная пшенка с мандаринами. Эта каша точно побьет рекорды. Пшенка – та самая крупа, которая так богата витаминами. Она идеально подходит для мужских завтраков, препятствует отложению жиров и абсорбирует токсины в организме. Мандарин и тыква дополняют пользой и вкусом. Однозначно, стоит пробовать!

В разделе блюд с яйцами рекомендуется обратить внимание на ближневосточное блюдо шакшука. Для многих оно ассоциируется с жарким летним утром, и это делает его особенно привлекательным для употребления в холодное время года, когда аромат спелой паприки и тушёных томатов создаёт ощущение тепла и уюта.

«Гельдт» уже снискал популярность благодаря своим драникам и блинам с припёком. На завтрак здесь подают:

Драник с языком под перечным соусом — сытное и интересное блюдо. Соус имеет нежную текстуру, но при этом обладает ярким ароматом и вкусом перца.



— сытное и интересное блюдо. Соус имеет нежную текстуру, но при этом обладает ярким ароматом и вкусом перца. Драник с лососем под соусом голландез и яйцом пашот — это поистине королевский завтрак. Правильно приготовленный соус имеет невероятно нежный вкус, а в сочетании с мягким лососем слабой соли и тёплым драником создаёт неповторимое блюдо.

Ещё один королевский рецепт, а именно настоящая аристократия в повседневной жизни:

Блинчики креп-сюзетт с тыквой и облепихой. Нежные блинчики подаются с домашним соусом из тыквы и облепихи. В качестве дополнения к блюду предлагается шарик мороженого. Кстати, рецепт этих блинов имеет давнюю историю и восходит к концу XIX века, как и само здание Гельдта. С происхождением креп-сюзетт связано множество легенд, самая красивая — про Сюзетт Райхенберг, актрису «Комеди Франсез». Она была одной из первых исполнительниц роли знаменитой Дамы с камелиями, и побывавший на спектакле шеф-повар модного тогда парижского ресторана некий мсье Жозеф был настолько растроган, что решил создать на кухне нечто столь же изящное, порочное и прекрасное — получился рецепт блинов.

В завершение рассмотрим традиционные блюда из творога, которые являются неотъемлемой частью домашней кухни:

Лаймовая запеканка с муссом из варёной сгущёнки. Лёгкий творожный десерт, который может стать отличным вариантом второго завтрака. Хотя крем из варёной сгущёнки, на наш взгляд, заслуживает первое место во всех рейтингах десертов.

Лёгкий творожный десерт, который может стать отличным вариантом второго завтрака. Хотя крем из варёной сгущёнки, на наш взгляд, заслуживает первое место во всех рейтингах десертов. Ленивые сырники, поданные с ягодами в сладком сметанном соусе. Не стоит и говорить больше.

Таким образом, в холодные зимние дни рекомендуется начинать свой день в ресторане «Гельдт», где можно насладиться атмосферой тепла и уюта, сидя у камина и утопая в мягких вельветовых диванах. Здесь вы сможете попробовать лучшие блюда, которые идеально подходят для завтрака.

Блюда подаются с 11:00 до 15:00.

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