Общество

Свыше 4 миллионов рублей выделят на ремонт кровли в пушкиногорской школе

На капитальный ремонт кровли в муниципальной бюджетной организации дополнительного образования «Пушкиногорская школа искусств имени С. С. Гейченко» готовы выделить 4 405 683,72 рубля. Данные следуют из документов, опубликованных на портале единой информационной системы в сфере госзакупок.

По условиям договора, подрядчик должен выполнить укладку металлочерепицы, установку кровли, планок карнизов. Общая площадь кровли составляет 695 квадратных метров.

Также подрядчик после завершения строительно-монтажных работ на объекте должен выполнить проверку всей системы пожарной сигнализации и передать эксплуатирующей организации.

Цветовое решение отделочных материалов подрядчику следует согласовать с руководством школы до начала выполнения соответствующих работ.

Подрядчика определят 23 января.