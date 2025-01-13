Общество

Псковский центр профилактики и борьбы со СПИД переедет на новый адрес

Псковский центр профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями переедет с улицы Кузнецкой 20 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фактический переезд филиала Центра профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями с улицы Кузнецкой, 23 ещё не произошел. Амбулаторный прием пациентов по адресу: город Псков, улица Майора Доставалова, дом 14 (Псковская областная инфекционная клиническая больница) начнется с 20 января 2025 года.

При этом график работы остаётся прежним: понедельник - пятница, с 9.00 до 16.00.

Как отметили в комитете по здравоохранению Псковской области, решение было принято в целях:

улучшения качества обслуживания пациентов в условиях единой инфекционной службы;

повышения доступности для пациентов диагностического потенциала учреждения;

открытия впервые приема врачей-специалистов, таких как терапевт, невролог, гинеколог и дерматовенеролог для пациентов диспансерной группы;

увеличения возможностей для специалистов по наблюдению за пациентами с ВИЧ-инфекцией, проходящих лечение в стационаре.

«Положительный опыт функционирования филиала Центра профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями на территории основного филиала больницы получен учреждением в городе Великие Луки. Аналогичный переезд произошел в южной столице региона с улицы Ставского, 81 на Октябрьский проспект, 127 в июне 2023 года. С учётом режимной территории инфекционной больницы для удобства прохода через КПП вся диспансерная группа пациентов получает индивидуальные пропуска», – рассказали в комитете.