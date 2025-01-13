Общество

Два самовольно установленных ларька требуют снести в Пскове

Администрация города Пскова обратилась в суд с иском к ООО «Псков-Печать» о демонтаже самовольно установленных киосков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Псковской области.

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Администрация города Пскова и ООО «Псков-Печать» ранее заключали договоры на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Пскова. Ларьки расположены на улице Труда на остановке автобусов «улица Звездная» (в центр) и на Рижском проспекте у дома №6.

В связи с прекращением торговой деятельности в ларьках администрация расторгла договоры в одностороннем порядке. Впоследствии администрация вынесла постановления о демонтаже самовольно установленных объектов движимого имущества.

Предварительное и судебное заседания назначены на 13 января 2025 года.