Общество

В Госдуме предложили запретить рекламу безалкогольного пива

В ближайшее время в Государственную Думу будет внесён законопроект, предлагающий запретить рекламу безалкогольного пива на телевидении и радио, установив в отношении неё такие же ограничения, как и для рекламы алкогольного пива. Инициатором законопроекта выступил глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В документе сообщается, что в соответствии с федеральным законодательством, безалкогольным пивом считается напиток, содержащий не более 0,5% этилового спирта. Такой напиток не подпадает под определение алкогольной продукции и не имеет ограничений по рекламе.

Производство безалкогольного пива практически не отличается от производства обычного напитка, за исключением дополнительной фильтрации, которая позволяет снизить содержание спирта до допустимого уровня. Как правило, производством безалкогольного пива занимаются те же компании, которые производят обычное пиво, пишут «Известия».

«Реклама безалкогольного пива сегодня должна соответствовать лишь общим требованиям, предъявляемым к рекламе любых товаров. В то же время, на наш взгляд, она является скрытой рекламой алкоголя и алкогольных брендов, и к ней должны быть предъявлены те же требования, которые установлены для пива», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

В настоящее время на телевидении и радио допускается реклама только вин, креплёных вин и игристых вин, произведённых из винограда, выращенного на территории Российской Федерации, в период с 23:00 до 7:00 по местному времени.

Кроме того, в документе отмечается, что производители безалкогольного пива часто заявляют о том, что их продукт способствует борьбе с пивной зависимостью и алкоголизмом, поскольку он сохраняет вкус и аромат традиционного пива, но не содержит этанола. Однако, как утверждают авторы инициативы, это утверждение не соответствует действительности, и потребление безалкогольного пива может поддерживать зависимое поведение.