Неточности в границах Пустошкинского муниципального округа предложили устранить члены комитета по региональной политике и местному самоуправлению Законодательного Собрания Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Законопроект «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Пустошкинского муниципального района Псковской области» разработан в связи с исправлением реестровых ошибок, которые содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.

В рамках проводимых управлением Росреестра по Псковской области совместно с филиалом ППК «Роскадастр» по Псковской области работ по устранению пересечений границ объектов землеустройства, сведения о которых содержатся в ЕГРН, в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ выявлено наличие в ЕГРН пересечения границы Пустошкинского муниципального округа Псковской области с реестровым номером 60:19-3.7 с границей земельного участка с кадастровым номером 60:11:0000000:224 и границами Новосокольнического муниципального округа Псковской области.

Границы Пустошкинского муниципального округа Псковской области установлены законом Псковской области от 05.03.2025 № 2602-ОЗ «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Пустошкинского муниципального района Псковской области», поэтому исправление реестровых ошибок в сведениях ЕГРН о местоположении границ муниципального образования влечет необходимость внесения соответствующих изменений в указанный закон Псковской области.

«Мы надеемся, что это окончательный вариант, в очередной раз», - прокомментировал председатель комитета Алексей Севастьянов.

Депутаты рассмотрели вопрос единогласно.