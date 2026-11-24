Более трети псковичей готовы согласиться на трудоустройство с зарплатой в конверте, при этом мужчины рассматривают такой вариант чаще женщин. К таким выводам пришли аналитики сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob на основе опроса, который прошел с 13 по 18 ноября. В нем приняло участие экономически активное население города Пскова.

Против неофициальных выплат выступил 41% опрошенных. Согласиться на «серую» зарплату готовы 36% респондентов, ещё 23% затруднились с ответом. Так, разница между сторонниками и противниками неофициальных выплат составляет всего пять процентных пунктов.

Отношение к зарплате в конверте различается в зависимости от пола. Среди мужчин на такие условия трудоустройства готовы согласиться 41%, среди женщин - 31%. При этом против неофициальных выплат выступают 45% женщин и 37% мужчин.

Возраст и уровень дохода также имеют значение. Больше всего противников «серых» зарплат среди псковичей старше 45 лет. Горожане с ежемесячным доходом от 150 тысяч рублей чаще отказываются от неофициальных выплат, чем те, кто зарабатывает меньше.

В пресс-службе сервиса напомнили, что получение зарплаты в конверте может отразиться на размере будущей пенсии, отпускных и больничных выплат, а также осложнить защиту трудовых прав в случае конфликта с работодателем.