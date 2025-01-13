Общество

Более 600 человек в Псковской области трудоустроили благодаря центру занятости

Более 600 человек в Псковской области трудоустроили благодаря центру занятости. Об этом руководитель областного кадрового центра Олеся Сергеева рассказала в ходе пресс-завтрака в центре занятости населения 15 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Завершился крупный нацпроект "Демография". Благодаря нему мы увеличили свою эффективность как кадрового центра. Почти 1000 человек завершили обучение и переквалификацию в 2024 году, было трудоустроено 682 человека», — сказала Олеся Сергеева.

Она отметила, что не все смогли завершить обучение по разным причинам. Всего за 2024 год в центр занятости поступило более 2 тысяч заявок.