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Общество

Более 600 человек в Псковской области трудоустроили благодаря центру занятости

15.01.2025 11:14|ПсковКомментариев: 0

Более 600 человек в Псковской области трудоустроили благодаря центру занятости. Об этом руководитель областного кадрового центра Олеся Сергеева рассказала в ходе пресс-завтрака в центре занятости населения 15 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

«Завершился крупный нацпроект "Демография". Благодаря нему мы увеличили свою эффективность как кадрового центра. Почти 1000 человек завершили обучение и переквалификацию в 2024 году,  было трудоустроено 682 человека», — сказала Олеся Сергеева. 

Она отметила, что не все смогли завершить обучение по разным причинам. Всего за 2024 год в центр занятости поступило более 2 тысяч заявок.

Источник: Псковская Лента Новостей
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